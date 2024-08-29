Раскрыто истинное отношение Меган Маркл к принцу Уильяму и Кейт Миддлтон

Меган Маркл, несмотря на различные слухи об обиде на родственников принца Гарри, в настоящий момент «просто хочет мира». Об этом пишет US Magazine.

Как признался знакомый герцогини Сассекской, мемуары Гарри «Запасной» — это выплеск эмоций, после которого Меган поняла, что они с мужем готовы двигаться дальше.

«Мы можем иметь смысл и важность отдельно от жизни, которая была у нас раньше», — цитирует Меган Маркл информатор.

В настоящий момент, как заверил инсайдер, Меган не испытывает негативных чувств ни к кому, кого прежде ненавидела. Она осознает, что если таить обиды, то покоя не обретешь.

Стоит отметить, что во время недавнего визита в Колумбию знаменитость абстрактно, но все же намекнула, что не желает родственникам принца Гарри зла.

«То, как я подхожу к некоторым вещам, связано не столько с борьбой, сколько с тем, как я проявляю любовь», — высказалась она.

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