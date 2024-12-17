Принц Гарри и Меган Маркл впервые за долго время показали фотографии детей

Для открытки звездная чета собрала коллаж из шести фотографий. На одной из них запечатлена прогулка Гарри и Меган с детьми и собаками. Арчи и Лилибет показаны только со спины – однако это обстоятельство не испортило радость фанатов, вызванную живым напоминанием о малышах. Отдельное внимание фанаты уделили волосам Лилибет – они стали гораздо длиннее за то время, что пара не показывала ее фото.

В начале этого года принц Гарри рассказал журналу Hello!, что Лилибет и Арчи унаследовали густые волосы от своей матери. По его словам, пройдет совсем немного времени – и малышка Лили сможет «сидеть на своих локонах».

Последняя официальная фотография принцессы Лилибет была опубликована по случаю ее первого дня рождения в июне 2022 года.

Ранее стала известна причина, по которой принц Гарри женился на Меган Маркл.