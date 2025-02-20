Жена Оззи Осборна рассказала о «самой большой ошибке», совершенной по отношению к музыканту

Жена Оззи Осборна Шэрон призналась, что лидера рок-группы Black Sabbath приглашали пройти пробы в культовую киноленту «Пираты Карибского моря». Об этом она заявила во время подкаста The Magnificent Others.

Как рассказала Шэрон, которая по совместительствую еще и работает менеджером знаменитости, она отказалась от предложения.

«Ему предложили поехать на чтение «Пиратов Карибского моря». Я никому об этом раньше не говорила, но я отказалась», — поделилась супруга Осборна.

Женщина назвала отказ от проб в картину «самой большой ошибкой», которую она когда-либо совершала по отношению к мужу. Шэрон считает, что предлагаемая музыканту роль идеально ему подходила. При этом она не раскрыла, кого Осборн мог сыграть в фильме.

Премьера «Пиратов Карибского моря» состоялась в 2003 году. Фильм был основан на аттракционе из парка Диснейленд с тем же названием. Картина получила четыре продолжения, которые появлялись на экране вплоть до 2017 года.

Во франшизе сыграли два рок-артиста — Кит Ричардс из The Rolling Stones и Пол Маккартни.

Ранее жена Оззи Осборна рассказала о его здоровье накануне воссоединения Black Sabbath.