Не может ходить, но сохранил голос: жена Оззи Осборна рассказала о его здоровье накануне воссоединения Black Sabbath

Лидер Black Sabbath Оззи Осборн радуется скорому воссоединению коллектива в полном составе на концерте в Великобритании. Об этом заявила супруга музыканта. Также она рассказала о состоянии артиста, передает The Sun.

Осборна поразила болезнь Паркинсона. По этой причине лидер Black Sabbath не может ходить. Но при этом у него хорошо сохранился голос, что безусловно важно перед грядущим выступлением.

«Болезнь Паркинсона — прогрессирующее заболевание. Его нельзя стабилизировать. Оно поражает разные части тела, и у него пострадали ноги. Но его голос так же хорош, как и раньше», — заявила супруга.

Сам музыкант недавно порадовался, что ему удалось дожить до 2025 года. В связи с этим она даже не так сильно расстраивается из-за парализованных ног.

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