Жена Криштиану Роналду попала в больницу

Жена футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес оказалась в больнице. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

По словам девушки, последние четыре дня она находилась в больнице. Девушка уточнила, что попала в медучреждение из-за пневмонии.

«Я лучше, но продолжаю восстанавливаться дома в окружении семьи», — заявила модель, поблагодарив персонал клиники.

Уточняется, что Родригес проходила лечение в столице Саудовской Аравии, где в настоящий момент проживает их с Роналду семья. Известно, что футболист выступает за клуб «Аль-Наср» с 2022 года.

Напомним, Родригес и Роналду воспитывают двоих дочерей: шестилетнюю Алану Мартину и годовалую Беллу Эсмеральду. Также у спорстмена есть сын Криштиану-младший, который появился на свет в 2010 году. А в 2017 году суррогатная мать родила Роналду близнецов Еву и Матео. Родригес рассказывала, что любит пасынков и падчерицу так же, как и родных детей.

В августе текущего года Роналду публично назвал Джорджину своей супругой. Это произошло во время его съемки для фитнес-бренда, где он рассказывал о домашних тренировках. Фанаты посчитали, что футболист проговорился о тайной свадьбе.

Ранее выяснилось, что 55-летняя актриса Дженнифер Энистон закрутила новый роман.