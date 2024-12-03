Жена Карла III пропустит важное мероприятие из-за проблем со здоровьем

Супруга британского монарха Карла III королева-консорт Камилла пропустит парад королевской конной гвардии из-за последствий после инфекции дыхательных путей. Об этом пишет издание People.

По данным источника, 3 декабря состоится парад королевской конной гвардии в честь государственного визита эмира Катара Тамима ибн Хамад Аль Тани и его первой супруги Джавахер Бинт Хамад бен Сухаим в Лондон. После торжественной церемонии члены королевской семьи отправятся на карете в Букингемский дворец.

Предполагается, что принц Уильям и Кейт Миддлтон появятся на мероприятии. 77-летняя королева Камилла, в свою очередь, присоединится к семье позднее. Она посетит лишь обед в Букингемском дворце с эмиром и его женой, поскольку недавно перенесла инфекцию дыхательных путей.

В начале ноября в западных СМИ появилась информация, что королева Камилла отказалась от обязанностей из-за инфекции дыхательных путей. Медики, зафиксировавшие инфекцию у жены Карла III, настоятельно рекомендовали ей отдыхать, вследствие чего все запланированные мероприятия с ее участием были отменены.

Ранее мы писали, что принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на Рождество в Великобританию.