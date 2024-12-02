Новый скандал в королевской семье: принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на Рождество в Великобританию

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не воссоединятся с членами королевской семьи на Рождество в этом году, поскольку их не пригласили на праздник в Сандрингем. Об этом пишет People со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, герцоги Сассекские, скорее всего, проведут праздничные каникулы вместе с 5-летним сыном Арчи и 3-летней дочерью Лилибет в Америке. Отмечается, что принц Гарри и Меган Маркл не отмечали Рождество с королевской семьей в Великобритании уже шесть лет. При этом принц Уильям, его жена Кейт Миддлтон и их дети планируют провести праздник в Сандрингеме, а Букингемский и Кенсингтонский дворец отказались комментировать список рождественских гостей.

Напомним, в 2020 году принц Гарри вместе с Меган Маркл отказался от королевских обязанностей, а также окончательно разорвал связь с Великобританией и сменил место жительство на США. Многие считают, что этим шагом он испортил отношения с семьей, а особенно со старшим братом, принцем Уильямом. В октябре этого года стало известно, что герцоги Сассекские приобрели виллу в Португалии стоимостью 4,7 млн долларов после того, как в марте 2023 года король Великобритании Карл III решил выселить их из коттеджа Фрогмор в графстве Виндзор.

Ранее сообщалось о том, что принц Уильям впервые за шесть лет упомянул брата и назвал его по имени.