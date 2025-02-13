Жена Канье Уэста отказалась сниматься в фильме из-за нацистских выходок мужа

Антисемитские высказывания американского рэпера Канье Уэста не только навредили его имиджу и работе, но и внесли разлад в его брак с Бьянкой Цензори. Об этом сообщает газета The Daily Mail.

По данным издания, Цензори была «травмирована» ядовитыми тирадами мужа, которые тот публиковал в социальных сетях, и теперь отказывается продолжать съемки их совместного фильма.

Бьянка играет главную роль в художественной картине, частично снятой в Японии и созданном совместно Уэстом и ее творческим кругом. В фильме основное внимание уделяется женскому телу как «объекту, который можно продемонстрировать».

The Daily Mail утверждает, что эпатажные заявления Уэста поставили под угрозу судьбу фильма стоимостью 25 миллионов долларов, а двое продюсеров оказались на грани ухода с поста.

«Бьянка глубоко травмирована действиями Йе, и она совершенно не разделяет эти взгляды. Она в ужасе от того, что он сделал, как и многие близкие Йе люди», — приводит издание слова источника.

Ранее мы называли сумму, которую Уэст заплатил за рекламу футболок со свастикой.