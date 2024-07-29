Жена Канье Уэста нарушила запрет Ким Кардашьян

Супруга Канье Уэста Бьянка Цензори появилась на публике со старшей дочерью рэпера. Об этом сообщает Daily Mail.

27 июля Бьянку Цензори и Канье Уэста «поймали» папарацци, когда они в компании Норт направлялись в кинотеатр, чтобы посмотреть кинолентку «Дэдпул и Росомаха». Модель вышла в свет в молочном облегающем лонгсливе и нюдовых трусах, дополнив их кепкой и черными босоножками на каблуках. Жена музыканта нарушила правило Ким Кардашьян, которая запретила Бьянке носить откровенные наряды при ее детях.

Рэпер, в свою очередь, был запечатлен в черной толстовке, трениках, носках и солнцезащитных очках. Его дочь выбрала для прогулки черную футболку, джинсовые шорты и темно-серые тапки.

Ранее мы писали, что Бьянку Цензори могут посадить в тюрьму из-за откровенного наряда. Известно, что 29-летняя жена Канье Уэста предстала перед публикой в розовых трусах и прозрачном топе. На ней отсутствовал бюстгальтер.

В связи с этим, по мнению журналистов, модели грозит тюремное заключение на шесть месяцев или штраф в размере одной тысячи долларов из-за намеренного обнажения в общественном месте.