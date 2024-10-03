Жена и мать пятерых детей экс-возлюбленного Бритни Спирс подала на развод с мужем

Жена бывшего бойфренда певицы Бритни Спирс Николь Мансилла подала на развод с мужем. Она рассказала, что устала терпеть многочисленные измены Пола Солиза, а также отсутствие денег. Об этом узнал Telegram-канал «Самые СЛИВки».

Николь является на данный момент официальной супругой Пола и матерью его пяти детей. При этом, как стало известно, у мужчины есть внебрачные сыновья и дочери – 10 от разных женщин. В итоге жена Солиза, узнав об изменах, решила развестись с мужем.

По словам Николь, одной из любовниц Пола была Бритни Спирс. Она утверждает, что мужчина был вместе с артисткой и жил в ее доме. На тот момент мужчина был осужден условно, и чтобы полиция не проводила обыски у Бритни, он был прописан по другому адресу.

Напомним, что после расставания Спирс окончательно не прекратила общение с Полом. Летом этого года их видели вместе во время прогулки в Малибу. Они пообедали в ресторане, а после вместе уехали на машине вокалистки.

Ранее певица Бритни Спирс пострадала в результате пожара.