Жена Джеффа Безоса после слухов о медовом месяце опубликовала видео на вертолете

Жена американского предпринимателя Джеффа Безоса Лорен Санчес опубликовала видео на вертолете после слухов о медовом месяце. Точных сведений о том, куда отправилась пара после свадьбы, нет. Санчес прервала молчание, показав видео прогулки.

Она снялась в черном топе без бретелей и в массивном золотом украшении. Под видео Санчес подписала: «Я так счастлива летать». Каких-либо подробностей она не привела. На публикацию обратило внимание издание Woman.ru.

Говорили, что молодожены после свадьбы уедут на остров Торчелло, а оттуда в аэропорт Ничелли. На вертолете они якобы добрались до 127-метровой яхты и дальше – к Таормине. По слухам, для медового месяца пара выбрала Four Seasons San Domenico Palace – в этом месте снимали сериал «Белый лотос». Оттуда виден вулкан Этна, есть возможность купаться в бассейне с видом на море.

Напомним, Безос и Санчес поженились в последние выходные июня. На свадьбе присутствовали галеристка Даша Жукова и ее муж Ставрос Ниархос.