Даша Жукова и ее муж Ставрос Ниархос приехали в Венецию на свадьбу Джеффа Безоса

Галеристка Даша Жукова и ее муж Ставрос Ниархос приехали в Венецию. Напомним, здесь состоится свадьба американского предпринимателя Джеффа Безоса и актрисы Лорен Санчес.

Торжество пройдет 27 июня, праздничные мероприятия продлятся несколько дней. По слухам, невеста сменит 27 нарядов. Приглашены около 200 гостей, для них забронированы четыре отеля.

На свадебной церемонии будут присутствовать дочь президент США Иванка Трамп, актриса Ким Кирдашьян, певица Кэти Перри, актер Леонардо Ди Каприо, Даша Жуков с мужем и другие.

О приезде Жуковой в Венецию сообщил сайт Woman.ru.

Новый снимок Дарьи появился в аккаунте дизайнера Дианы фон Фюрстенберг. Жукова за первый вечер в итальянском городе сменила два платья: одно было черного цвета, другое с тропическим принтом.

В декабре у галеристки родился пятый ребенок. От Ниархоса у Даши трое детей, еще двое - от бизнесмена Романа Абрамовича. В мае Жукова появилась на балу Met Gala в Нью-Йорке. Она выбрала для выхода длинное платье бордового цвета.