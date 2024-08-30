Джиджи Хадид впервые «поймали» вместе с дочерью Брэдли Купера и Ирины Шейк

Модель Джиджи Хадид и актер Брэдли Купер отправились в отпуск на Сардинию, Италия. Об этом пишет Daily Mail.

В поездку звездные супруги взяли 7-летнюю дочь Купера от Ирины Шейк. Стоит отметить, что это первый раз, когда папарацци смогли сфотографировать 29-летнюю модель с потенциальной падчерицей. Вдобавок компанию семье составила мать 49-летнего актера Глория.

Уточняется, что большая компания покинула частный самолет и пересела в лодку, которая доставила их до частного особняка.

Примечательно, что перед поездкой Хадид и Купер вместе появились на праздновании дня рождения актрисы Блейк Лайвли, которое прошло в особняке певицы Тейлор Свифт в Род-Айленде, США.

Впервые слухи о романе Хадид и Купера появились в октябре минувшего года. Тогда журналисты сняли пару во время свидания в Нью-Йорке. Сами влюбленные пока не рассказывали о том, как они начали встречаться, но по некоторым данным, инициатором знакомства стала Джиджи. Модель давно восхищалась актерским талантом Купера, вследствие чего захотела узнать его поближе. В мае в Сети появились слухи о возможной помолвке пары.

Ранее мы писали, что Джиджи Хадид раскритиковали после новой съемки.