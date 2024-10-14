Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе «поймали» на свидании в Нью-Йорке

Американскую модель Кайли Дженнер впервые за долгое время «поймали» на свидании с актером Тимоти Шаламе. Об этом пишет издание Daily Mail.

12 октября Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе отправились на ужин в пиццерию Little Charli в Нью-Йорке. На фото, которое сделал один из посетителей заведения, модель и артист сидят напротив друг друга и общаются. Дженнер одета в белую футболку, а актер — в серое худи.

Издание TMZ уточняет, что звездная пара заказала пасту «Алла водка», фрикадельки и пиццу «Диабло» с курицей. В конце ужина влюбленные оставили чаевые в размере 45% от суммы счета.

О романе Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе стало известно в начале сентября 2023 года, когда звезды вместе посетили финальный матч US Open. На мероприятии модель и актер сидели в обнимку и целовались.

В начале октября текущего года СМИ выяснили, что отношения Шаламе и Дженнер вышли на новый уровень. Так, артист сблизился с детьми избранницы, которых она родила от рэпера Трэвиса Скотта. По информации источника, Шаламе принимает участие в воспитании наследников Дженнер.

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