Наживается на горе сына? Мать Джастина Бибера выпустила мемуары, в которых рассказала об изнасиловании

Мать певца Джастина Бибера выпустила мемуары, в которых раскрыла страшные подробности своей жизни. Она рассказала, что неоднократно подвергалась изнасилованию в юном возрасте. Однако вместо сочувствия она получила гнев публики. В Сети считают, что женщина наживается на горе своего сына.

В своей книге Патти Маллетт поделилась, что подвергалась насилию так много раз, что со временем это стало для нее нормой. Домогался ее мужчина-домработник. А затем приставать к Патти начал дедушка подруги.

«К шестнадцати годам я вообще не могла функционировать, не притупляя себя каким-либо образом», - приводит слова Патти Daily Mail.

Поклонники Бибера со всего мира после публикации мемуаров его матери ополчились на женщину. Они обвиняют ее в том, что она сама подтолкнула сына в руки к рэперу P.Diddy, хотя сама в детстве была жертвой.

Кроме того, пользователи отмечают, что Патти нашла «идеальное» время для публикации книги. В Сети считают, что она просто решила подзаработать на фоне скандала вокруг арестованного рэпера и Джастина Бибера. Напомним, что, предварительно, P.Diddy мог насиловать артиста в подростковом возрасте. Однако это пока только слухи.

Ранее Хейли Бибер запретила своим родителям общаться с ее сыном.