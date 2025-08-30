Жена Брюса Уиллиса ответила на критику после откровений о раздельной жизни.

Эмма Хеминг Уиллис столкнулась с хейтом после выхода документального фильма ABC «Эмма и Брюс Уиллис: Нежданное путешествие». В байопике она призналась, что супруг сейчас живет в отдельном доме и что это необходимо для его комфорта.

Эмма в личном блоге ответила хейтерам. Она подчеркнула, что ожидала такую реакцию. Но считает подобное осуждение неприемлемым, так как недоброжелатели не оказывались в таких тяжелых обстоятельствах.

«Я знала, что, поделившись некоторой нашей личной информацией, мы увидим эти два лагеря. Это будут люди со своим мнением против людей с реальным опытом. Даже если кто-то знаком с деменцией, он не в нашем доме. Он не знает, как именно проявляется болезнь у Брюса или как устроена наша семейная динамика», – отметила она.

Однако семья все же остается рядом с актером, они часто проводят время вместе. Сам дом, в котором он сейчас живет, Эмма называет «местом, наполненным любовью и заботой».

Напомним, что в марте 2022 года семья Брюса Уиллиса сообщила о том, что актер вынужден прекратить все съемки из-за поставленного диагноза. Деменция прогрессировала до такой степени, что он едва может говорить, читать и ходить.

