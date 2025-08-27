«Мозг его подводит»: семья тяжелобольного Брюса Уиллиса отселила актера в отдельный дом

Семья Брюса Уиллиса отселила его в отдельный дом из-за прогрессирующей деменции. Об этом сообщает ABC.

Супруга актера призналась, что решение о переселении далось ей нелегко. Однако она руководствовалась мыслями о комфорте дочек. По мнению Эммы Хеминг, Брюс хотел бы, чтобы дом детей соответствовал их потребностям.

«Я подумала: «Хорошо. Я теряю его. Мне нужно действительно взять себя в руки»», — рассказала Эмма.

По словам Эммы, состояние Брюса с каждым днем ухудшается. Он уже не узнает родных и практически потерял способность к речи. Семья не бросает актера и ежедневно его навещает.

«Мозг его подводит. Его речь уходит, но мы научились адаптироваться. Мы общаемся с ним по-другому. Когда мы приходим навестить его, мы либо остаемся снаружи, либо смотрим фильм. Главное — быть там, с Брюсом. Так хорошо видеть, сколько друзей Брюса приходят его навестить», — рассказала супруга Брюса.

В одноэтажном доме, в котором теперь проживает актер, есть необходимое медицинское оборудование. Также в нем почти нет шума, который вреден для людей, страдающих деменцией.

Ранее 70-летний Брюс Уиллис опубликовал новое видео с тренировок во дворе своего дома.