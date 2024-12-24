ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 24 декабря 2024, 13:12
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Жена Брюса Уиллиса опубликовала фото тяжелобольного мужа

Жена актера Брюса Уиллиса Эмма разместила фото мужа в загородном доме.
Жена Брюса Уиллиса опубликовала фото тяжелобольного мужа

© Everett Collection/East News

Супруга голливудского актера Брюса Уиллиса, Эмма Хэминг Уиллис, выложила фото тяжелобольного мужа. Соответствующая публикация появилась ее в микроблоге.

Жена Брюса Уиллиса опубликовала фото тяжелобольного мужа

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда «Крепкого орешка» был запечатлен вместе со своими дочерьми: 12-летней Мейбл и 10-летней Эвелин. На одном кадре артист играл с девочкой в гольф, а на другом сидел в ресторане с наследницей. Вдобавок Эмма Хэминг Уиллис опубликовала видео, где ее муж предстал на фоне загородного дома.

У Брюса Уиллиса также есть трое детей от бывшей супруги Деми Мур: Скаут, Румер и Таллула. Актеры состояли в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, актер узаконил свои отношения с фотомоделью Эммой Хеминг, которая моложе него на 23 года.

В феврале 2023 года появилась информация, что у Брюса Уиллиса лобно-височная деменция, которая приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Знаменитость борется с неизлечимой болезнью примерно с весны 2022 года.

Ранее мы писали, что младшая из трех дочерей Брюса Уиллиса и Деми Мур выходит замуж.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Брюс Уиллис
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