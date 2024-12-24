Жена Брюса Уиллиса опубликовала фото тяжелобольного мужа

Звезда «Крепкого орешка» был запечатлен вместе со своими дочерьми: 12-летней Мейбл и 10-летней Эвелин. На одном кадре артист играл с девочкой в гольф, а на другом сидел в ресторане с наследницей. Вдобавок Эмма Хэминг Уиллис опубликовала видео, где ее муж предстал на фоне загородного дома.

У Брюса Уиллиса также есть трое детей от бывшей супруги Деми Мур: Скаут, Румер и Таллула. Актеры состояли в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, актер узаконил свои отношения с фотомоделью Эммой Хеминг, которая моложе него на 23 года.

В феврале 2023 года появилась информация, что у Брюса Уиллиса лобно-височная деменция, которая приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Знаменитость борется с неизлечимой болезнью примерно с весны 2022 года.

Ранее мы писали, что младшая из трех дочерей Брюса Уиллиса и Деми Мур выходит замуж.