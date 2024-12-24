Младшая из трех дочерей Брюса Уиллиса и Деми Мур выходит замуж

Артистка состоит в отношениях с музыкантом Джастином Эйси. 30-летняя дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур рассказывала, что ей повезло встретить достойнейшего человека, который во всем готов ее поддерживать и любить без условий.

В 2022 году бывший жених Таллулы расторг с ней помолвку. Диллон Басс, по словам Уиллис, ушел из-за ее проблем со здоровьем. Дочь артистов признавалась, что боролась с разными зависимостями, а также лечилась от анорексии, и это было очень тяжело. Уиллис отмечала в интервью, что расставание произошло спустя несколько месяцев после того, как она узнала о неизлечимой болезни отца. И это нанесло сильный урон по психоэмоциональному здоровью девушки. Однако позднее Таллула познакомилась с Эйси и постепенно смогла справиться со многими проблемами.

У Мур трое детей от Уиллиса: помимо Талуллы, они вырастили дочерей Румер и Скаут. Актеры состояли в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год.

Ранее Деми Мур раскрыла, что происходит с тяжелобольным Брюсом Уиллисом.