Жена Брюса Уиллиса напишет книгу об уходе за тяжелобольным актером, об этом сообщает mk.ru.

Эмма Хеминг-Уиллис объявила о начале работы над книгой, которая посвящена процессу ухода за страдающим от деменции актером. Женщина подробно опишет о своих буднях, включая момент, когда она впервые узнала о страшном диагнозе голливудского актера.

Уточняется, что книга будет опубликована в 2025 году. В произведении будут также советы экспертов и специалистов, которые расскажут о том, как принять диагноз близкого человека.

«Крайне важно иметь доступную информацию о болезни. Я знаю это из своего опыта и опыта других людей, с которыми я разговаривала; наши истории, к сожалению, похожи. Мы покидали кабинет врача практически без ресурсов и поддержки. С диагнозом, который я едва могла произнести», — рассказала Хеминг-Уиллис.

Напомним, в 2022 году стало известно о прогрессирующей у Брюса Уиллиса лобно-височной деменции. Из-за болезни у актера нарушилась речь, он перестал сниматься в кино.

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