Жена Алека Болдуина отправилась на свидание с актером в ультракоротком наряде

На опубликованном снимке инструктор по йоге предстала в облегающем жакете и мини-шортах перед выходом из дома.

«После целого дня детского безумия и домашней работы мы пытались устроить себе свидание», — рассказала женщина.

В 2012 году Алек Болдуин узаконил свои отношения с возлюбленной Хиларией Томас. Спортсменка подарила артисту четверых мальчиков и двух девочек: Кармен Габриелу (2013), Рафаэля Томаса (2015), Леонардо Энджела Чарльза (2016), Ромео Алехандро Дэвида (2018), Эдуардо Пау Лукаса (2020) и Иларию Каталину Ирену (2022). А дочь пары Мария Люсия Виктория появилась в 2021 году благодаря суррогатной матери. Пара не скрывала этот факт от фанатов. Супруга знаменитости рассказывала, что мечтала о ребенке, однако не могла его выносить и перенесла несколько выкидышей, вследствие чего они обратились к альтернативному методу.

Ранее мы писали, что Алек Болдуин подал в суд на полицейских, расследовавших убийство оператора.