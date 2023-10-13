Ждет ребенка: актриса, сыгравшая Солнышко в «Телепузиках», беременна

Актриса, сыгравшая Солнышко в «Телепузиках», ждет ребенка, об этом сообщает Газета.Ru.

Джесс Смит из США прославилась тем, что в 1997 году прошла кастинг на роль улыбающегося Солнца в телесериале «Телепузики». Интересно, что родители Смит не знали, для какой роли их дочь снимали улыбающейся на протяжение получаса. На момент съемок девушке было всего лишь 9 месяцев.

Сама Смит позже признавалась, что стеснялась своей роли и отказывалась обсуждать ее с журналистами. Хотя она и посещает фан-встречи поклонников телесериала, сейчас Смит отказывается продолжать карьеру актрисы. На днях она сообщила о своей беременности, показав снимки УЗИ.

«Когда двое становятся тремя», — подписала кадры девушка.

Пол будущего ребенка актриса не раскрывает.

Напомним, британский детский телесериал выходил на экраны с 1997 по 2001 год. С 2002 года его начали показывать в России. Совсем недавно Netflix объявил о перезапуске «Телепузиков».

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