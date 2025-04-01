«Жалел о том, кого взял в жены»: Меган Маркл устроила скандал, публично унизив принца Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл снова оказались в центре скандала. Герцогиня Сассекская прямо на глазах публики не позволила мужу позировать для фото рядом с другой женщиной. В своем Telegram-канале Яна Рудковская высказалась о громкой истории и обвинила Меган Маркл в недостойном поведении.

Недавно по Сети распространилось видео с благотворительного матча в поло 2024 года с участием принца Гарри и Меган Маркл, которая устроила скандал прямо во время мероприятия. Герцогиня Сассекская не позволила директору благотворительного фонда Sentebale встать рядом с ее мужем для совместного фото. В результате София Чандаука была вынуждена наклониться и проползти под кубком на указанное ей место.

После вспыхнувшего скандала директор организации рассказала, что герцог Сассекский попросил ее сделать заявление в поддержку Меган Маркл, но так отказалась.

«Принц попросил меня сделать какое-то заявление в поддержку герцогини, но я сказала, что не буду. Не потому, что мне безразлична герцогиня, а потому, что я знаю, что произойдет, если я это сделаю. И во-вторых, потому что мы не можем быть продолжением пиар-машины Сассексов», — заявила София Чандаука.

Вмешаться в скандал решила Яна Рудковская. Продюсер согласилась, что Меган Маркл действительно недостойно повела себя на публичном мероприятии, поставив супруга в неловкое положение.

«Интересно, жалел ли принц внутренне о том, кого взял в жены, хоть раз… Даже при огромной любви, думаю, да. Уж слишком огромна пропасть. И еще интересно, одобрила бы такой выбор сына Леди Ди? Та хоть и тоже не была любимицей семьи, но все же — леди», — высказалась Яна Рудковская.

Напомним, в 2020 году младший брат принца Уильяма вместе с женой отказался от королевских обязанностей, а также окончательно разорвал связь с Великобританией и сменил место жительства на США. Многие считают, что этим шагом принц Гарри испортил отношения с семьей, а особенно с братом.

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл обвинили в высокомерии из-за желания отказаться от фамилии.