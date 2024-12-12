Жади из «Клона» показала повзрослевших дочерей-близняшек

Зрителям актриса запомнила ролью Жади в сериале «Клон», там у нее были длинные кудрявые волосы и восточный макияж. С годами женщина убирала длину волос и отмечала, что так чувствует себя свободное. Недавно она решилась на трендовое каре.

Напомним, что Антонелли родила дочерей от режиссера Леонардо Ногейра. Знакомство с избранником у женщины произошло на съемках в 2009 году. Несмотря на наличие детей и чувств, пара так и не узаконила свои отношения. У звезды также есть сын от коллеги по сериалу «Клон» Мурилу Бенисиу. Он родился в 2005 году.

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