Жади из «Клона» показала повзрослевших дочерей-близняшек
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Актриса из сериала «Клон» Джованна Антонелли опубликовала в соцсетях редко фото с детьми. Звезда показала повзрослевших дочерей-близняшек в салоне красоты, где им сделали стрижки.
На новом кадре артистка позировала рядом с 14-летними Антонией и Софией. У девочек были длинные красивые волосы. У звездной мамы была короткая стрижка, которая, по мнению поклонников, сделала ее еще моложе. Они сравнили Джованну со старшей сестрой подростков, а не с мамой.
Зрителям актриса запомнила ролью Жади в сериале «Клон», там у нее были длинные кудрявые волосы и восточный макияж. С годами женщина убирала длину волос и отмечала, что так чувствует себя свободное. Недавно она решилась на трендовое каре.
Напомним, что Антонелли родила дочерей от режиссера Леонардо Ногейра. Знакомство с избранником у женщины произошло на съемках в 2009 году. Несмотря на наличие детей и чувств, пара так и не узаконила свои отношения. У звезды также есть сын от коллеги по сериалу «Клон» Мурилу Бенисиу. Он родился в 2005 году.
Ранее мы писали о том, что фанатов Анджелины Джоли ужаснуло состояние ее 19-летней дочери. Они заподозрили ее в алкоголизме.