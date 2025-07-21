«Зависть и комплексы»: эксперт объяснил травлю главы Astronomer Энди Байрона в Сети после скандального видео

В Сети продолжаются жаркие обсуждения инцидента с гендиректором IT-компании Astronomer Энди Байроном, который произошел на прошлой неделе в Бостоне во время концерта группы Coldplay. Главу фирмы в прямом эфире поймали в объятиях потенциальной любовницы, начальницы его же HR-отдела Кристин Кэбот.

Несмотря на то, что после скандального видео сам Байрон подал в отставку, пишет aif.ru, в интернете продолжается травля миллиардера. Американцы уверенно заявляют, что из-за служебного романа не за горами развод бизнесмена с супругой, у которой от него двое детей.

Также утверждается, жена предпринимателя, возможно, никогда бы и не узнала об измене, если бы кадры со стадиона не стали так активно распространяться по известной соцсети. К слову, после произошедшего на страницу женщины тут же подписались более тысячи пользователей.

Однако, при всем при этом, обсуждения почему-то обходят стороной Кристин Кэбот. Причина тому, скорее всего, то, что начальница отдела кадров Astronomer в отличие от своего босса официально разведена.

Психолог Александр Кичаев в разговоре с aif.ru объяснил желание рядовых граждан продолжать смаковать скандал и само вирусное видео. Он отметил, что массам всегда приятно «чувствовать себя лучше и сильнее, чем кто-то другой». Особенно, если объектом является богатый человек.

«Мол, мы хоть и не богаты, но мы хоть честные и порядочные, в отличие от этих подонков. Такая травля вызвана завистью и другими комплексами, и создает у людей ощущение превосходства и собственной значимости», — объяснил эксперт.

Что касается возможного развода Байрона с женой, психолог предположил, что этого может и не произойти. По его мнению, законные спутницы миллиардеров зачастую закрывают глаза на похождения мужей, даже если у тех «на стороне» сразу несколько романов.

Ранее мы писали о том, что оскандалившийся миллиардер Энди Байрон попытался оправдаться за случившееся на шоу Coldplay и принес извинения своей супруги.