«Прошу дать мне время»: глава Astronomer Энди Байрон оправдался за случившееся на концерте Coldplay

Миллиардер, гендиректор IT-компании Astronomer Энди Байрон опубликовал оправдание за инцидент, произошедший накануне на концерте группы Coldplay. В соцсетях предприниматель попытался объясниться и извинился перед супругой, которой он предположительно изменил.

Напомним, что во время выступления британских рокеров на стадионе в Бостоне видео оператор случайно заснял и показал на центральном экране главу Astronomer, обнимающего начальницу HR-отдела компании Кристин Кабот.

Кадры случившегося быстро завирусились в Сети. Эксперты начали высказываться, что после этой истории фирма может потерять многомиллиардные контракты с крупными заказчиками. Пострадает и репутация самого Байрона. Усложняет ситуацию и то, что миллиардер женат и имеет двоих детей. Предполагается, что за скандальным видео незамедлительно последует развод по инициативе супруги.

Байрон поспешил оправдаться за случившееся, при этом не снимая с себя ответственности.

«Я хочу высказаться по поводу эпизода, который широко обсуждается в Интернете. Вчера должны был пройти вечер хорошей музыки и счастья, который превратился в серьезную личную ошибку, которая разыгралась публично. Я хочу искренне извиниться перед своей женой, семьей и командой Astronomer. Вы заслуживаете лучшего отношения от меня как мужа, как отца и как руководителя», — сказал Энди.

По словам миллиардера, он полностью осознает вину за содеянное и хочет попытаться решить все проблемы, не только семейные, но и касающиеся бизнеса.

«Это не то, кем я хочу быть и как я хочу представлять компанию, которую помог создать. Сейчас я размышляю, что мне делать, чтобы взять на себя ответственность и продумать дальнейшие шаги, как в личном, так и в профессиональном плане. Поэтому прошу дать мне время», — добавил Байрон.

Ранее «Страсти» писали о том, что случилось на концерте Coldplay. С подробностями ознакомиться можно здесь.