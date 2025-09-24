Зависимость и лишение родительских прав: как сейчас выглядит и чем занимается звезда «Клона» Вера Фишер

В свое время Веру Фишер считали одной из главных красавиц Бразилии, однако бремя славы оказалось для нее нелегким. Актриса, прославившаяся ролью Иветти в бразильском сериале «Клон», пережила сложный период, который едва не привел к крушению ее карьеры и личной жизни. Блиставшая на экране и сцене бывшая «Мисс Бразилия–1969» столкнулась с серьезными испытаниями.

С юных лет Вера Фишер находилась в центре внимания и купалась в лучах славы. Тем не менее, давление публичной жизни и постоянный интерес прессы сыграли с актрисой злую шутку — она не сумела справиться с искушениями и в конечном итоге оказалась в клинике с тяжелой наркотической зависимостью* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность). Именно в этот трудный момент супруг актрисы подал на развод, забрал их общего сына Габриэля и добился через суд лишения Веры Фишер родительских прав.

«Люди не хотели видеть ничего хорошего, а хотели видеть только грязь. Вера Фишер как большая актриса их интересовала менее всего, так же, как и то хорошее, что я делала. Мои роли не обсуждались так, как обсуждалась моя частная жизнь. Журналисты хотели бы меня растоптать, но я твердо стою на земле», – комментировала случившееся звезда.

Ее профессиональная карьера также переживала глубокий кризис: пагубные пристрастия негативно отразились на внешности, и предложения о съемках стали поступать реже. Лишь в 1997 году Вера Фишер смогла открыто признать себя и окружающим, что больше не в состоянии бороться с зависимостью в одиночку.

Ключевую роль в ее спасении сыграл Перри Саллес, с которым они снимались в сериале и были раньше парой. Именно он нашел для актрисы специализированное медицинское учреждение, где она проходила длительное лечение в течение трех лет. На этом непростом пути у Веры Фишер несколько раз случались срывы, но каждый раз она находила в себе силы продолжать борьбу и постепенно восстанавливать свою жизнь.

Несмотря на все пережитые трудности, актриса не сдалась и продолжила борьбу за возвращение под свет софитов. Она активно ходила на кастинги, нередко получая отказы, однако ее талант и настойчивость помогли ей вновь завоевать признание зрителей. Вскоре после возвращения на телеэкраны Вера Фишер смогла наладить и восстановить отношения с повзрослевшим сыном.

Сейчас Вере 73 года. Она ведет здоровый образ жизни, продолжает свою актерскую карьеру и радует поклонников новыми работами в кино и на телевидении.