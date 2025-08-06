Эксперименты с внешностью: как выглядит звезда «Клона» Мурило Бенисио спустя 20 лет после финала сериала

Актер Мурило Бенисио, исполнивший роль Лукаса Ферраса в некогда популярном бразильском сериале «Клон», до сих пор пользуется успехом не только у себя на родине, но и по всему миру. Но при этом артист часто экспериментирует с изменениями во внешности, что порой пугает его поклонников.

Недавно в своей соцсети бразильская звезда появился с заметно поседевшими волосами. Фанаты актера предполагают, что так он, скорее всего, опять готовится к новой роли. И, возможно, еще не скоро согласится расставаться с новым образом.

Например, в 2023 году многих напугала лысина на макушке «Лукаса». Появились предложения, что у актера серьезные проблемы со здоровьем. Но, как позже выяснилось, так 54-летний Бенисио поменялся ради участия во втором сезоне сериала «Справедливость», где он играл коррумпированного депутата.

Кроме того, спустя 20 с лишним лет после окончания «Клона», актер также набрал немного лишнего веса. Впрочем, это не особо бросается в глаза. При этом, в последнее время Бенисио редко становится героем громких заголовков в СМИ.

Ранее мы писали о том, как актриса и ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева сделала откровенное признание о своей внешности.