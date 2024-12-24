Затмила племянницу: поклонников восхитила фигура Николь Кидман в купальнике на пляже

Пережившая в этом году смерть матери актриса Николь Кидман проводит рождественские каникулы на родине, в Австралии, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей. Вместе с семьей голливудская звезда отдохнула на пляже в Северном Квинсленде.

Актриса решила искупаться и позагорать в компании 57-летнего супруга Кита Урбана и 13-летней дочери Фэйт. К ним также присоединилась сестра Николь Антония, ее муж Крей и их 26-летняя дочь Люсия с бойфрендом.

Кидман купалась в обтягивающем костюме для серфинга, а после загорала под зонтиками в солнцезащитных очках и белой шляпке, пишет Daily Mail.

Несмотря на то, что артистка выбрала закрытый купальник для пляжа, пользователи рассмотрели под ним стройную фигуру звезды. Они осыпали комплиментами в Сети 57-летнюю знаменитость.

«Красотка Николь!», «Фигура у нее вау!», «Николь просто супер», — отметили фанаты Николь.

Своей фигурой знаменитость затмила даже 26-летнюю племянницу, считают поклонники.

Мать звезды умерла в разгар Венецианского фестиваля, когда актрисе должны были вручать награду. Из-за этого Николь пропустила церемонию и сразу же отправилась к семье. Кидман призналась, что очень тяжело переживает утрату и порой просыпается ночью от нехватки кислорода.

Ранее актриса призналась, что получила травму во время съемок фильма. Подробнее читайте здесь.