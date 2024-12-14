«У меня были синяки по всему телу»: Николь Кидман пострадала на съемках фильма

Актриса Николь Кидман откровенно рассказала о съемках своего нового фильма. В беседе с Variety артистка раскрыла, с какими сложностями столкнулась, и призналась, что получила травму во время съемок.

В январе в российских кинотеатрах состоится премьера триллера «Плохая девочка» с Николь Кидман в главной роли. 57-летняя актриса исполнила роль замужней главы крупной компании, которая влюбляется в молодого стажера и начинает с ним запретный роман. По словам знаменитости, съемки в картине дались ей тяжело. Артистка призналась, что ей приходилось изображать чувства на экране, от чего она устала.

«У меня действительно была травма. В „Плохой девочке“ были моменты, которых сейчас нет в фильме, но мы их сняли. Это меня утомило, но в то же время просто эмоционально тревожило», — поделилась Николь Кидман.

Актриса также рассказала, что столкнулась с аналогичной проблемой в процессе работы над сериалом «Большая маленькая ложь».

«То же самое, когда я снималась в „Большой маленькой лжи“. Это вызывало беспокойство в моем теле и волновало мою психику, потому что я не могла сказать, что было реальным, а что — нет. У меня были настоящие синяки по всей спине и всему телу», — заявила артистка.

При этом Николь Кидман отметила, что ей до сих пор трудно «не жертвовать своим телом ради искусства», поскольку она хочет развиваться как актриса. Однако актриса учится относиться к работе проще и пытается разными способами избавиться от травматического опыта.

Ранее мы писали о том, что Николь Кидман упрекнула режиссера Мартина Скорсезе за его отношение к женщинам.