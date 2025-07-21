Застрелил 13-летнего сына: в семье «охотника за головами» Дуэйна Ли Чепмена случилась трагедия

В семье одного из самых известных в США охотников за преступниками Дуэйна Ли Чепмена произошла трагедия. Пасынок звезды сериала «Пес — Охотник за головами» застрелил своего 13-летнего сына. Об этом сообщает TMZ.

Как уточняется, несчастный случай произошел во Флориде 19 июля в квартире пасынка Дуэйна Ли Чепмена. Грегори Зекка случайно застрелил своего 13-летнего сына Энтони. В полиции штата сообщили, что отреагировали на вызов о стрельбе около 20:00 по местному времени. Власти назвали трагедию «единичным инцидентом» и заявили, что пока не производили никаких арестов.

«Охотник за головами» и его жена Фрэнси Чепмен уже прокомментировали случившееся.

«Мы всей семьей скорбим об этом непостижимом, трагическом инциденте и просим продолжать молиться за нас, скорбя о потере нашего любимого внука Энтони», — высказались супруги.

Известно, что подозреваемый в убийстве сына Грегори Зекка увлекается оружием. В 2021 году он делился в личном блоге кадрами с мальчиком, где они «стреляют» из винтовок.

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