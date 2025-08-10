Заставляет поваров варить шесть яиц, но ест только два: раскрыты кулинарные причуды Карла III

Британский король Карл III неоднократно удивлял приближенных к нему людей странными пищевыми привычками. 76-летний монарх любит придумывать собственные рецепты, а также очень требователен к приготовлению куриных яиц и кексов для послеобеденного чая.

Как рассказал Daily Mail автор книги о королевской прислуге «Да, мэм» Том Куинн, поварам приходится варить ему сразу шесть яиц, чтобы хотя бы два из них пришлись по вкусу Карлу.

Издание пришло к выводу, что на королевской кухне в среднем готовят 42 яйца в неделю, чтобы угодить привередливому монарху.

Кроме того, до недавнего времени король никогда не обедал. Однако по просьбе королевы Камиллы и врачей теперь Карл употребляет в качестве обеда половину авокадо. Он также много лет не ест мясо и рыбу два дня в неделю и один день в неделю отказывается от молочных продуктов.

Король также любит модифицировать известные блюда и выдавать их за уникальную авторскую кухню. Зачастую его блюда отличаются от классических вариантов лишь одним ингредиентом. Например, однажды Карл призвал заменить петуха в вине на тетерева в вине и утверждал, что изобрел «тетеревяку», или мусаку с тетеревом.

