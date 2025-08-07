Операция «Менайский мост»: в Великобритании готовят план на случай смерти Карла III

В Великобритании активно обсуждают подготовленный королевским двором план похорон Карла III, который просочился в СМИ.

Сообщается, что операция под названием «Менайский мост» включает в себя поминутные действия на случай смерти монарха. При этом в разработке плана лично принимает участие сам британский правитель.

Светский журналист Феликс Грозданов в разговоре с Пятым каналом объяснил, что за процессией прощания с Карлом будет следить весь мир, поэтому необходимо продумать все детали.

«Это же такое шоу масштабное, поэтому, разумеется, что нужно продумать все детали, все мелочи», — предположил он.

Эксперт по этикету Екатерина Богачева, в свою очередь, объяснила, почему у операции такое название.

«К каждому подобному событию присваивается определенное название. В случае с Карлом III это “Менайский мост”. Это мост очень красивый, который соединяет Англию с Уэльсом. А Карл III до своего вступления в должность был принцем Уэльским», — рассказала специалист.

О болезни монарха стало известно в январе 2024 года. С тех пор король несколько раз был госпитализирован. Королевская семья готовится к тому, что скоро его не станет. Один из самых важных пунктов в обсуждении скорой кончины Его величества среди обычных британцев — успеет ли он помириться с опальным сыном, принцем Гарри.

