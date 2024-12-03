Раскрыт «коварный план» P.Diddy, с помощью которого он намерен выбраться из тюрьмы

Раскрыто, как американский рэпер и продюсер P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) которому предъявлены обвинения в причастности к секс-торговле, насилии и рэкете, собирается выбраться из тюрьмы. Об этом пишет издание Radar.

По данным источника, у скандального музыканта есть целый план. Так, в настоящий момент Комбс пытается повлиять на суд присяжных, подкупая свидетелей, которые могли бы опровергнуть все показания обвинителей и жертв продюсера. Вдобавок в последнее время в СМИ стали чаще говорить о детях P. Diddy. Выяснилось, что подобным пиар-ходом рэпер пытается воздействовать на публику, вызывая сочувствие по отношению к семье.

Как рассказал информатор, во время многочисленных телефонных звонков артист откровенно рассказывает о намерении изменить общественное восприятие происходящего — в частности, через своих детей.

Напомним, 17 сентября P. Diddy задержали в Нью-Йорке по подозрению в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. Даже залог в размере 50 млн долларов и обещание не контактировать с женщинами, кроме родственников, и свидетелями по делу не помогли продюсеру выйти на свободу. Артисту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и минимум 15 лет тюрьмы, если его признают виновным.

Ранее стало известно, что дизайнер Бонголан подала в суд на P. Diddy и обвинила рэпера в насилии.