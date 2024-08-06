Заставил выбирать: кто вмешался в развод Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Возможный развод певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека активно обсуждается в СМИ уже больше двух месяцев. Как утверждается, сейчас супруги не только не видятся, но и отказываются разговаривать друг с другом. Теперь выяснилось, что в отношения артистов вмешался третий человек — менеджер певицы Бенни Медина. Об этом сообщает In Touch Weekly.

На данный момент Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решают вопросы о грядущем разводе через своих менеджеров. Однако ситуация осложняется тем, что, как оказалось, актер недолюбливает личного менеджера жены Бенну Медину. По словам инсайдера, артист убежден, что именно под влиянием менеджера у певицы с самого начала их брака была в приоритете карьера, а не семья.

Как уточняет источник, Дженнифер Лопес во всех своих действиях руководствовалась мнением Бенни Медины, зачастую жертвуя отношениями с супругом. Дело даже дошло до того, что менеджер сопровождал артистов во время их медового месяца.

«Быть женатым на Дженнифер Лопес — это то же самое, что быть женатым на Бенни Медине. Она ничего не делает без своего менеджера и даже настояла, чтобы он сопровождал ее и Бена в их медовый месяц!» — заявил собеседник издания.

По информации инсайдера, в этом году певица отметила вторую годовщину свадьбы не с мужем, а в компании Бенни Медины. Судя по всему, это могло стать последней каплей, после чего Бен Аффлек поставил Дженнифер Лопес ультиматум, потребовав выбрать между ним и менеджером.

Теперь, по словам другого источника, остается только смотреть, как знаменитость «расставит приоритеты в своем браке и карьере».

Напомним, в мае этого года в Сети появилась информация о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Слухи о разрыве супругов возникли после того, как они стали жить раздельно. Недавно стало известно, что артисты завершили оформление необходимых для развода документов.

Ранее мы писали о том, что Дженнифер Лопес показала, как прошла вечеринка в честь ее 55-летия без Бена Аффлека.