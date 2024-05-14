Застали в неловкий момент: 27-летний внук Боба Марли вскружил голову Кейт Мосс

Британская супермодель Кейт Мосс и 27-летний ямайский исполнитель Скип Марли шли по улице, держась за руки. Парочку «подловили» папарацци.

Внук Боба Марли шел за руку с 50-летней манекенщицей. Кейт надела черные леггинсы, балетки и бежевую атласную рубашку. Музыкант выбрал для прогулки бежевые брюки, рубашку и белые кеды, сообщает Daily Mail.

Очевидцы рассказали, что модель пришла на выступление артиста на открытии фестиваля Med Bodrum в Турции. Она выбежала на сцену к исполнителю, и охранникам пришлось ее уводить. Инсайдеры считают, что Мосс точно фанатка Скипа.

«Все это было очень мило и неконфликтно», — пояснил один из очевидцев.

Кейт Мосс — одна из самых высокооплачиваемых моделей 1990-х и 2000-х годов. Она была один раз в официальном браке, с гитаристом англо-американского инди-рок дуэта The Kills Джейми Хинсом. Супруги расстались после четырех лет совместной жизни. У знаменитости есть дочь Лилу Грэйс от главного редактора журнала Dazed & Confused Джефферсона Хэка.

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