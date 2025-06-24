Зарыли топор войны: Том Круз появился на премьере нового фильма Брэда Питта

В Лондоне состоялась премьера нового фильма с участием Брэда Питта «Формула-1». Поздравить коллегу приехал другой голливудский герой экшенов Том Круз. Как пишет издание People, поклонники радуются окончанию вражды двух легендарных актеров и надеются вновь увидеть их в одном проекте.

Напомним, что после культовой киноленты «Интервью с вампиром» 1994 года, в которой Питт и Круз снялись вместе, между исполнителями главных ролей возник конфликт, основой которого стали огромные амбиции обоих. Их непримиримая конкуренция растянулась на десятилетия, гиганты кино перестали общаться друг с другом.

Однако свежие фото, сделанные на премьере нового спортивного фильма Брэда Питта говорят о том, что топор вражды между кинозвездами зарыт. Обрадованные этим поклонники пишут в соцсетях, что им нужная вторая часть «Интервью с вампиром».

«Парни классно выглядят», — комментируют фанаты актеров.

На красной дорожке в британской столице оба голливудских мастодонта обнимались, много шутили и охотно позировали вместе перед камерами. Мировой показ спортивной драмы о Формуле-1 стартует в кинотеатрах с 27 июня.

Ранее мы писали о том, как Брэдд Питт откровенно рассказала о своих посещениях собраний анонимных алкоголиков.