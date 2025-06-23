«Делятся своей болью и много шутят»: Брэд Питт рассказал, как посещал собрания анонимных алкоголиков

Брэд Питт откровенно рассказал о том, как посещал собрания анонимных алкоголиков после развода с Анджелиной Джоли. Признания актера, сделанные им во время подкаста Armchair Expert, приводит издание Page Six.

По словам Питта, начало терапии далось ему труднее всего. Однако позже он почувствовал вдохновение, увидев, что «все были такими открытыми».

«Ты как бы разрешаешь сказать себе: “хорошо, я собираюсь пересечь эту черту и посмотреть, что произойдет”. И тогда мне это действительно понравилось. Это было невероятно — мужчины делятся своим опытом, своими слабостями, промахами, желаниями, своей болью и при этом много шутят», — вспоминает актер.

Согласно судебным документам, брак голливудской пары Джоли и Питт распался именно из-за проблем последнего с алкоголем. Актриса решила подать на развод после одного случая в самолете, когда, находясь в состоянии опьянения, супруг ударил ее и одного из их детей. Как позже покаялся сам актер, он тогда «еле держался на ногах» и «пил все, что ему только давали».

«Это было трудное время. Мне нужна была перезагрузка», — объяснил знаменитость.

Когда звезда «Бойцовского клуба» впервые публично заявил о своем посещении анонимных алкоголиков в 2019 году, он «получил выговор от вышестоящего руководства». Однако для себя он сделал открытие, что «обнажая свои уродливые стороны» ты можешь почувствовать себя «освобожденным».

Ранее мы писали о том, как Брэд Питт отказался целовать свою возлюбленную на премьере его нового фильма «Формуала-1» в Нью-Йорке.