Фэшн-скандал: креативный директор Saint Laurent осудил Леди Гагу и Dior за плагиат на Олимпийских играх

Певица Леди Гага выступила на открытии Олимпийских игр в Париже. После выхода звезды на сцену в мире высокой моды произошел скандал. Исполнительницу и ее костюмеров обвинили в плагиате.

Гага выступила для миллионов слушателей с песней Mon truc en plumes француженки Зизи Жанмер, фактически повторив ее фирменный номер с розовыми веерами. Копирование со стороны исполнительницы не осталось без внимания.

На выступление Гаги отреагировал креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло. Он опубликовал в социальных сетях пост, в котором осудил произошедшее. Под ним он отметил певицу и арт-директора церемонии открытия Томаса Жолли.

Ваккарелло не доволен тем, что отвечавший за перформанс Гаги Dior украл идею Ива Сен-Лорана. К слову, оба бренда входят в противоборствующие компании.

Тем не менее обошлось без большого скандала. «Диор» является щедрым спонсором Игр, поэтому, чтобы не дискредитировать бренд, пост вскоре убрали.

Ранее сообщалось, что мужчина из подтанцовки певицы Леди Гаги упал во время открытия Олимпиады. Инцидент попал на видео.