Заморозившая эмбрионы экс-девушка принца Гарри ждет второго ребенка

35-летняя Крессида Бонас, бывшая девушка принца Гарри, беременна вторым ребенком от своего мужа, финансиста и инвестора Гарри Уэнтворта-Стэнли. Об этом 10 января сообщил британский таблоид The Mirror.

Сама Бонас рассказала, что использовала эмбрионы супруга, которые она замораживала раньше — после свадьбы в 2020 году пара долго пыталась зачать первого ребенка, и оплодотворенные яйцеклетки остались у них еще с тех пор.

«В первый раз я забеременела с помощью ЭКО, и нам повезло, что в морозильной камере хранился еще один эмбрион… Меня мучает утренняя тошнота. Раньше у меня ее никогда не было, а теперь я чувствую себя так, словно уже несколько месяцев качаюсь на лодке», — приводит издание слова девушки.

Сейчас пара живет в Лондоне и как сообщается, имеет намерения перебраться в более просторное жилье — что, с учетом грядущего пополнения в их семье, представляется более чем актуальным.

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