Заметно помолодел: Брэд Питт впервые появился с возлюбленной на Венецианском кинофестивале

60-летний актер Брэд Питт впервые посетил 81-й Венецианский кинофестиваль вместе с 31-летней возлюбленной, фитнес-тренером и дизайнером Инес Де Рамон. Причем организаторы фестиваля сделали все, чтобы артист не встретился с экс-супругой, актрисой Анджелиной Джоли, которая также появилась на мероприятии. Актер позировал на красной дорожке с молодой избранницей и выглядел счастливым и моложавым. Об этом сообщает Daily Mail и публикует кадры с парой.

Недавно Брэд Питт приехал на Венецианский кинофестиваль с возлюбленной. На мероприятие также прибыла бывшая жена актера Анджелина Джоли, которая представила новый фильм «Мария», в котором сыграла оперную диву Марию Каллас. Организаторы фестиваля специально скорректировали расписание показов, чтобы экс-супруги, которые после развода в 2019 году до сих пор продолжают выяснять отношения в суде, не пересеклись.

Артист представил в Венеции новый фильм «Одинокие волки», в котором он снялся вместе с 63-летним другом и коллегой Джорджем Клуни. На красной дорожке фестиваля Брэд Питт появился вместе с Инес Де Рамон. Актер выбрал образ образ total black, надев футболку и костюм с туфлями. Спутница артиста была в облегающем белом платье в пол с бретелькой на одно плечо. Девушка дополнила образ золотыми босоножками на шпильке, серебристым клатчем и серьгами с камнями. Инес Де Рамон сделали макияж с акцентом на глаза и нюдовым блеском для губ, а ее волосы уложили вьющимися прядями.

Напомним, слухи о новом романе Брэда Питта появились в ноябре 2022 года. Тогда актера и Инес де Рамон заметили вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе, а затем на премьере нового фильма артиста «Вавилон». Отмечается, что это первые серьезные отношения знаменитости после его развода с Анджелиной Джоли.

Ранее мы писали о том, что Брэд Питт отдохнул с возлюбленной в замке, где женился на Анджелине Джоли.