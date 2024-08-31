Брэд Питт осмелился привезти молодую девушку в замок, где женился на Джоли

Брэд Питт проводит много времени с возлюбленной Инес Де Рамон, которая младше актера на 29 лет. Пара провела несколько дней на винодельне Chateau Miraval во Франции, где когда-то артист женился на Анджелине Джоли.

На территории винодельни находится замок — именно в нем прошла свадьба Джоли и Питта в 2014 году. После развода 60-летний актер говорил, что все в этом месте напоминает ему о экс-супруге.

Но все же он привез в это место новую возлюбленную. С ней Питт провел в замке несколько дней летом, пишет Daily Mail.

В 2000 году актер женился на актрисе Дженнифер Энистон. Они расстались после пяти лет совместной жизни. В 2006 году он подтвердил отношения с партнёршей по фильму «Мистер и миссис Смит» Анджелиной Джоли. Возлюбленные воспитывали шестерых детей, но узаконили отношения только в 2014 году. Спустя два года актриса подала заявление о расторжении брака. Судебный процесс длился очень долго и сопровождался скандалами. Окончательное решение суд принял только в 2019 году.

Ранее Анджелина Джоли заявила, что развод с Брэдом Питтом не должен влиять на детей. Подробнее читайте здесь.