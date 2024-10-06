Заметили на прогулке: бывшая возлюбленная принца Гарри Дженна Коулман впервые стала мамой

Бывшая возлюбленная принца Гарри, 38-летняя актриса Дженна Коулман, впервые стала мамой. Звезду сериала «Доктор Кто» засняли на прогулке с ребенком и возлюбленным в Лондоне. Об этом пишет Daily Mail и публикует соответствующие кадры.

Примечательно, что Дженна Коулман, объявившая о беременности этим летом, не афишировала рождение первенца. Однако недавно актрису заметили на прогулке с ребенком и избранником, режиссером Джейми Чайлдсом. Экс-возлюбленная принца Гарри красный кардиган, коричневый бомбер и джинсы. Знаменитость дополнила образ сумкой Chanel и черными солнцезащитными очками и распустила волосы.

Джейми Чайлдс шел рядом с избранницей и прижимал к себе ребенка в специальной переноске для младенцев. Режиссер выбрал образ total black: он был в футболке, жакете и джинсах. Пара беседовала, держа в руках стаканчики с кофе, не замечая папарацци.

Напомним, Дженна Коулман и ее возлюбленный познакомились в 2020 году на съемках сериала Netflix «Песочный человек», где актриса исполнила одну из ролей, а Джейми Чайлдс выступил режиссером нескольких эпизодов. В 2022 году пара рассекретила свои отношения. До романа с режиссером артистка четыре года встречалась с актером сериала «Игра престолов» Ричардом Мэдденом. Также у звезды «Доктора Кто» был роман с принцем Гарри еще до его знакомства с Меган Маркл.

Ранее сообщалось о том, что 35-летняя звезда фильма «Классный мюзикл» Ванесса Хадженс впервые стала мамой.