35-летняя актриса из «Классного мюзикла» Ванесса Хадженс впервые стала мамой

Актриса Ванесса Хадженс впервые стала мамой. Звезда «Классного мюзикла» родила ребенка в день рождения мужа Коула Такера. Об этом сообщает E1Online.

О том, что Ванесса находится в положении, стало известно на премии «Оскар». Она вышла на красную дорожку в черном платье, которое подчеркивало ее округлившийся живот. Подробностей беременности она раскрывать не стала, так как предпочитает не рассказывать о личной жизни. Поэтому и о рождении ее первенца удалось узнать только благодаря источникам из ее окружения.

Пока пол и имя ребенка неизвестны. Предположительно, у актрисы родился мальчик, так как папарацци засняли ее во время выписки из клиники с младенцем в голубой шапочке. Сама Ванесса покидала больницу в инвалидном кресле, скрывая глаза за солнцезащитными очками.

Напомним, что с мужем-баскетболистом Коулом Такером Хадженс познакомилась в Сети во время пандемии. Звезда проходила курсы медитации онлайн, где и встретилась со спортсменом. Он ей сразу понравился, поэтому она не побоялась и написала первой, благодаря чему они стали общаться, а после поженились.

Ранее певицу Леди Гагу вновь заподозрили в беременности после кадров с ее нового концерта.