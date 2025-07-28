Заменил отца, которого у нее никогда не было: раскрыт секрет 40-летнего брака Софи Лорен и Карло Понти

Младший сын Софи Лорен раскрыл главный секрет ее отношений с Карло Понти, который был старше нее на 22 года. В интервью The Times Эдоардо Понти заявил, что продюсер заменил актрисе отца.

Одна из самых известных кинозвезд Золотого века Голливуда росла в неполной семье – мать воспитывала ее одна. Когда Софи Лорен было 16 лет, они переехали в Рим, где нашли отца девушки. И хотя мужчина отказался помогать семье, будущая актриса решила остаться в Италии, а ее мать вернулась домой.

«Каждый персонаж, которого моя мать создала на экране, соткан из ее травмы — в этом нет никаких сомнений», — отметил Эдоардо Понти.

Софи Лорен познакомилась с будущим мужем Карло Понти на одном из конкурсов красоты, когда ей было всего 16 лет, а ему — 37, но 22-летняя разница в возрасте не помешала их любви. Роман пары начался в 1954 году во время работы над фильмом «Женщина с реки». На тот момент продюсер был женат и не мог получить разрешение Ватикана на развод. Тогда влюбленные сыграли тайную свадьбу в Мексике. В 1966 году артистка и продюсер расписались повторно, но уже официально.

Путь Софи Лорен к материнству был сложным — она пережила два выкидыша и несколько лет проходила курс терапии от бесплодия. Но в результате Софи Лорен родила двоих сыновей — Карло Понти-младшего и Эдоардо. Карло Понти сделал жену звездой мирового уровня.

«Помимо романтической любви и влечения, он давал моей матери чувство безопасности, чувство защищенности, которых ей всегда не хватало», — заявил сын Софи Лорен.

Супруги прожили в браке 40 лет вплоть до смерти продюсера от болезни легких в возрасте 94 лет. В своих мемуарах «Вчера, сегодня, завтра: моя жизнь» Софи Лорен признавалась, что муж был для нее не только партнером, но и родителем.

«Мне очень помогало то, что Карло был на моей стороне. В нем было что-то отцовское, а у меня никогда не было настоящего отца. Он дал мне ощущение корней и стабильности, которые помогали мне держаться на плаву», — делилась актриса.

Ранее 18-летняя внучка Софи Лорен, ставшая ее копией, посетила бал дебютанток в Париже.