Внучка Софи Лорен стала участницей бала дебютанток: как сейчас выглядит 18-летняя Лючия Понти

18-летняя внучка Софи Лорен приняла участие в бале дебютанток в Париже. Лючия Понти прошла строгий отбор, чтобы туда попасть. Об этом сообщает HELLO!

Приглашение на бал каждый год получают не более 25-ти девушек по всему миру. И такой чести удостоилась внука Софи Лорен. Она призналась, что очень долго готовилась к мероприятию и тщательно подбирала наряд. В итоге она остановилась на кружевном винтажном платье от любимого бренда ее бабушки.

«Моя бабушка всегда верила в элегантность, неподвластную времени, и в то, что важно носить то, что отражает твою истинную сущность. Когда я росла, она научила меня ценить простоту и всегда привносить нотку уникальности в свой наряд», - поделилась девушка.