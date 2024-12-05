ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 05 декабря 2024, 09:59
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Внучка Софи Лорен стала участницей бала дебютанток: как сейчас выглядит 18-летняя Лючия Понти

18-летняя внучка Софи Лорен, ставшая ее копией, посетила бал дебютанток в Париже.
Внучка Софи Лорен стала участницей бала дебютанток: как сейчас выглядит 18-летняя Лючия Понти

© Avco Embassy/All Film Archive/Mary Evans/East News

18-летняя внучка Софи Лорен приняла участие в бале дебютанток в Париже. Лючия Понти прошла строгий отбор, чтобы туда попасть. Об этом сообщает HELLO!

Приглашение на бал каждый год получают не более 25-ти девушек по всему миру. И такой чести удостоилась внука Софи Лорен. Она призналась, что очень долго готовилась к мероприятию и тщательно подбирала наряд. В итоге она остановилась на кружевном винтажном платье от любимого бренда ее бабушки.

«Моя бабушка всегда верила в элегантность, неподвластную времени, и в то, что важно носить то, что отражает твою истинную сущность. Когда я росла, она научила меня ценить простоту и всегда привносить нотку уникальности в свой наряд», - поделилась девушка.

Лючия Понти с мамой

Лючия Понти с мамой

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Отметим, что Лючия очень близка со своей бабушкой. А в Сети поклонники подчеркивают, что она и очень похожа на Софи. Однако идти по ее стопам Понти отказалась и не стала связывать свою жизнь с кино. Она увлекается танцами и учится в колледже Браун в США.

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