Пришлось пойти на экстренные меры: певица Адель остановила свой концерт в Мюнхене

Певица Адель была вынуждена пойти на экстренные меры на концерте в Мюнхене накануне. Артистке пришлось остановить свое шоу в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом пишет Daily Mail и публикует кадры со знаменитостью.

2 августа состоялся первый из 10 концертов Адель в Мюнхене. Певица предстала на сцене в темно-синем платье в пол с огромным шлейфом, который развевался в стороны и по полу и впитывал воду от проливного дождя во время ее выступления. Из-за этого артистка была вынуждена на мгновение остановить шоу, чтобы снять шлейф.

«К сожалению, мне придется снять этот великолепный шлейф, потому что он мокрый и тяжелый», — заявила Адель, извинившись перед поклонниками за приостановку концерта.

Певица призналась, что по прогнозу погоды дождя во время ее шоу не ожидалось, поэтому она решила надеть платье с огромным шлейфом. Избавившись от части своего наряда, Адель продолжила выступление. Артистка обратилась к поклонникам и отметила, что на концерте царит «зажигательная» атмосфера.

«Кстати, я вас всех слышу. Вы, ребята, в углу с этой стороны, вы действительно зажигательны», — подчеркнула знаменитость.

Однако выступление Адель в Мюнхене в пятницу могло не состояться. Из-за сильной молнии и шторма певица отменила свою заключительную генеральную репетицию перед шоу.

Ранее сообщалось о том, что Адель заявила о решении взять перерыв в карьере.