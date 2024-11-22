Закрутила роман с турецким миллиардером: актриса Ханде Эрчел прогулялась по Египту с сумкой за миллион

Актриса Ханде Эрчел, которой приписывают роман с турецким миллиардером Хаканом Сабанджи, прогулялась с возлюбленным по Египту. Кроме того, знаменитость привлекла внимание подписчиков сумкой за миллион рублей.

На снимках, сделанных в Египте, Эрчел предстала перед камерой в сером бомбере, белой футболке и бежевых брюках. Дополнила образ дорогостоящая сумка модного бренда The Row. На сайте компании, которая занимается их продажей, цена на эту вещь составляет один миллион рублей.

На фотографии попал и возлюбленный актрисы. Пара, несмотря на публичные появления вместе, не афиширует свои отношения. Наследника одной из самых богатых турецких семей уже замечали вместе с актрисой в 2023 году. Тогда они были на свадьбе.

Ранее актриса Екатерина Варнава показала сумку почти за 3 миллиона рублей. Она появилась с ней на фото в социальных сетях.