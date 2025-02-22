Заключила выгодную сделку: Дженнифер Лопес купила роскошный особняк после развода с Аффлеком

После громкого развода с актером Беном Аффлеком Дженнифер Лопес приобрела роскошный особняк в престижном районе Хидден-Хиллс в Лос-Анджелесе. Стоимость недвижимости составила 21 млн долларов (около 1,8 млрд рублей — прим. «Страсти»), но точная сумма сделки не разглашается.

Площадь участка составляет более 10 тыс. кв. метров, а сам дом занимает 930 кв. метров. К основному зданию прилагаются дополнительные постройки, включающие амбар, конюшни, манеж для верховой езды, гостевой дом и бассейн. По данным TMZ, Лопес заключила «выгодную сделку».

До Дженнифер Лопес особняк имел известных владельцев. Среди них — голливудский актер Сильвестр Сталлоне и Джон Фогерти, музыкант и гитарист группы Creedence Clearwater Revival. Это добавляет престижа приобретению знаменитости.

Тем временем, Лопес и Аффлек ещё не продали свой бывший семейный дом — особняк в Беверли-Хиллз за 61 миллион долларов, который они купили в мае 2023 года.

Напомним, дочь Бена Аффлека заподозрила Дженнифер Лопес в корысти и не хочет поддерживать с ней общение.