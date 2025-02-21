«Чувствовала, что ее использовали»: дочь Бена Аффлека заподозрила Дженнифер Лопес в корысти

Дочь голливудского актера Бена Аффлека заподозрила его бывшую жену Дженнифер Лопес в корысти и не хочет поддерживать с ней общение. Об этом пишет издание Daily Mail.

Известно, что не так давно наследница звезды «Исчезнувшей» носила платья Лопес и общалась с ней, несмотря на разлад певицы с артистом. Вдобавок девушка долгое время надеялась на воссоединение отца и мачехи, и даже встала на ее сторону в конфликте с актером. Однако теперь все изменилось и Вайолет не намерена общаться с мачехой.

Как рассказал источник, через некоторое время после расставания Аффлека и Лопес Вайолет начала задаваться вопросом, были ли у поп-исполнительницы скрытые мотивы для общения с ней.

«Вайолет чувствовала, что ее использовали, так сказать, в качестве пешки во время расставания ее отца с Джей Ло. Вайолет поняла, насколько больно было Бену из-за ее общения с Дженнифер. Она очень умна и в конечном итоге всегда будет папиной дочкой. Вот почему вы больше не увидите ее на публичных прогулках с Джей Ло», – поделился информатор.

Напомним, в мае минувшего года появились слухи о проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Пара никак не комментировала слухи о разрыве, но позднее стало известно, что 20 августа певица подала на развод с мужем, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной разрыва стали «непримиримые противоречия».

7 января текущего года Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально оформили развод.

Ранее мы писали, что дочь Бена Аффлека передумала становиться мальчиком и встала на путь женственности.